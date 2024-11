Listopad jest dla Igi Świątek wyjątkowo intensywnym miesiącem. Raszynianka dopiero co wróciła do gry po dwumiesięcznej przerwie, a do tego z nowym trenerem, a za nią już WTA Finals, a także turniej Billie Jean King Cup. Wiceliderce rankingu WTA w Maladze nie można było odmówić zaangażowania. Dawid Celt postawił wszystko na jedną kartę i to właśnie 23-latka partnerowała Katarzynie Kawie w deblu.

Polki w Maladze walczyły jak natchnione. Finał Billie Jean King Cup był o włos

Po wyszarpanym zwycięstwie nad Lindą Noskovą 7:6(4), 4:6, 7:5 Świątek niemal bez chwili wytchnienia wystąpiła w deblu przeciwko parze Marie Bouzkova - Katerina Siniakova i Polki to starcie wygrały. Pozwoliło im to na awans do półfinału rozgrywek, w którym ich rywalkami były Włoszki. Reklama

Iga pokonała w trzech setach Jasmine Paolini, ale jako że Magda Linette niespodziewanie przegrała 4:6, 6:7(3) z Lucią Bronzetti, o awansie do finału decydowało starcie deblowe. W nim Paolini do spółki z doświadczoną Sarą Errani pokonały Świątek i Kawę. Tym samym zyskały szansę na walkę o końcowy triumf ze Słowaczkami.

Wielkie pieniądze nie dla Polek. Włoszki zarobiły w Maladze fortunę

Dzięki zwycięstwu Bronzetti nad Viktorią Hruncakovą wystarczyło, żeby Jasmine Paolini okazała się lepsza od Rebeki Sramkovej, a tytuł i sporych rozmiarów nagroda finansowa powędrowałaby w ręce Włoszek. I taki scenariusz w środę się spełnił. Organizatorzy Billie Jean King Cup z dumą ogłosili jeszcze przed turniejem, że pula nagród opiewa na kwotę 9,6 miliona dolarów. Dla triumfatorek przewidziano kwotę na poziomie 2,4 mln dolarów do podziału pomiędzy zawodniczki i sztab.

Polska drużyna z tytułu awansu do półfinału wzbogaciła się o 960 tysięcy dolarów. A przy obecnym kursie dolara wynosi to około 2,054 mln złotych. Z przebiegu rywalizacji w BJKK można było jednak liczyć, że Biało-Czerwone wyeliminują Włoszki i powalczą w finale. A wówczas kwota urosłaby do dużo większych rozmiarów. W obliczu bardzo pechowej porażki w deblu można powiedzieć, że w Maladze ogromne pieniądze "przeszły Polkom koło nosa". Szczegóły podziału nagrody pomiędzy członków sztabu i tenisistki nie są jednak powszechnie znane. Reklama

Sara Errani i Jasmine Paolini / Jorge Guerrero / AFP / AFP

Iga Świątek / Jorge Guerrero / AFP / AFP