Szalenie ciekawie przebiegała rywalizacja w kluczowej fazie turnieju Billie Jean King Cup. Mało kto przewidywał, że o tytuł powalczą Słowaczki i Włoszki. Ostatecznie po dość jednostronnych meczach Lucii Bronzetti z Viktorią Hruncakovą i Jasmine Paolini z Rebeką Sramkovą to pogromczynie Polek świętowały w środę triumf w Maladze.

BJKK. Kapitalna forma Raducanu w Maladze. Zawiodły koleżanki z kadry

Słowaczki w półfinale na polu pokonanych pozostawiły Brytyjki , postrzegana jako wyraźne faworytki. W końcu liderka zespołu - Emma Raducanu grała wreszcie, jak na mistrzynię US Open przystało. 22-latka wygrała w Maladze wszystkie trzy spotkania, każde po 2-0 w setach . Nie dała większych szans Jule Niemeier, Rebece Marino i Viktorii Hruncakovej.

Raducanu mogła czuć się lekko zawiedziona, że koleżanki z reprezentacji nie dotrzymywały jej kroku, a tym samym zaprzepaściły szanse na walkę o trofeum BJKK. 22-letnia tenisistka miała jednak pełne prawo, by czuć dumę ze swoich występów. A o tym, jak pewnie się poczuła w Hiszpanii, najlepiej świadczą jej słowa z wywiadu udzielonego po turnieju.

Mistrzyni US Open rzuciła wyzwanie Świątek i Sabalence. "Nie chcą na mnie trafić"

- Wróciłam i myślę, że to wszystko wcześniej działo się nie bez powodu. Miałam wiele czasu, żeby odpowiednio przepracować pewne aspekty swojej gry. Dwa dni wcześniej zaserwowałam w jednym meczu 10 asów, co wcześniej udało mi się w Seulu. Ale wciąż jeszcze nad tym pracuję. To przecież nie uległo zmianie w przeciągu jednej nocy. Nawet jeśli wcześniej czułam się lekko zawiedziona, teraz czuję się naprawdę dobrze. Nie patrzę w przeszłość z żalem - zdradziła.