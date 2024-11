To jednak nie koniec, będzie kolejne starcie Świątek i Sabalenki. Oficjalnie

Poza tym wystąpiła w siedmiu finałach w tym sezonie, z czego cztery zakończyła zwycięsko: dwa wielkoszlemowe - Australian Open, gdzie obroniła tytuł i US Open, a także w Cincinnati i Wuhanie. Jej przegrane finały to Madryt, Rzym oraz Brisbane.

Tenis. Iga Świątek wygrała pięć turniejów w 2024 roku

W gronie nominowanych jest też Jasmine Paolini, dla której był to bardzo dobry sezon. 28-letnia Włoszka po raz pierwszy doszła do finału turnieju rangi WTA 1000 (Dubaj), w którym wygrała, a także do decydujących meczów w Wielkim Szlemie - Roland Garros, Wimbledon, w którym okazywała się jednak gorsza. Awansowała też do czołowej "10" rankingu WTA, kończąc rok na czwartym miejscu, a także po raz pierwszy wystąpiła w finałach WTA.