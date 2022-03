Polski zespół walczy o historyczny sukces

Pierwotnie te rozgrywki miały odbyć się w dniach 7-9 stycznia, ale zostały odwołane w związku z wprowadzanymi w Danii obostrzeniami pandemicznymi. Miały w nich wystąpić cztery zespoły. Ze zmagań - decyzją zarządu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie - został wykluczony białoruski HK Homel, z którym krakowianie mieli rozpocząć rywalizację. Z tego też powodu konieczna była korekta terminarza.

Pierwszym rywalem Comarchu Cracovii była więc Saryarka Karaganda z Kazachstanu, a spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 dla podopiecznych Rudolfa Rohaczka. Mecz z Pirates mógł więc dać polskiemu zespołowi triumf w Pucharze Kontynentalnym i awans do Ligi Mistrzów.

"Pasy" w pierwszej tercji potrzebowały zaledwie minuty i pięciu sekund, by objąć dwubramkowe prowadzenie.

W ósmej minucie Collin Shirley wjechał do tercji rywala, minął przeciwnika i uderzył ponad parkanem. Z kolei w dziewiątej z linii niebieskiej przymierzył Iwan Worobjow, krążek został zablokowany, ale dopadł do niego Anton Złobin i posłał do siatki.

Na początku drugiej tercji gospodarze wychodzili dwóch na jednego, ale zmarnowali okazję, kontra Comarchu Cracovii i Dmitrij Ismagiłow strzałem po lodzie pokonał bramkarza rywala.

Do tej pory najlepsze miejsca polskich zespół w Pucharze Kontynentalnym to były trzecie, które zajęły GKS Tychy i GKS Katowice.

Aalborg Pirates - Comarch Cracovia (0-2, 0-1) - mecz trwa

Bramki: 0-1 Collin Shirley-Štepan Csamango-Iwan Worobjow (7.05), 0-2 Anton Złobin-Iwan Worobjow-Jegor Dugin (8.10), 0-3 Dmitrij Ismagiłow-Jewgienij Popiticz (20.59).