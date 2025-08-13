W Łodzi niedawno powstała Galeria Sław Łódzkiego Sportu. Pamiątkowe tablice są wieszane na ścianach Atlas Areny. Do tej pory uhonorowano siatkarkę Barbarę Niemczyk, skoczka wzwyż Artura Partykę i koszykarza Marcina Gortata. Kolejną postacią związaną z Łodzią jest Kwaśniewska-Maleszewska, wychowanka ŁKS. Była czwartą Polką po Halinie Konopackiej, Jadwidze Wajsównie i Stanisławie Walasiewicz, która zdobyła olimpijski medal.

Polka miała bardzo ciekawy życiorys i to nie tylko sportowy. Była reprezentantka Polski nie tylko w lekkiej atletyce, ale także w sportach zespołowych - koszykówce, siatkówce czy hazenie (odmiana piłki ręcznej). Oprócz rzucania oszczepem m. in. skakała wzwyż i w dal, a także startowała w pięcioboju. Zdobyła 14 medali mistrzostw Polski.

Zasłynęła jednak podczas igrzysk olimpijskich w Berlinie. I to nie tylko tym, że zdobyła brązowy medal w rzucie oszczepem. Przegrała z dwoma Niemkami, ale dzięki swojej postawie wygrała dużo więcej. Jej start obrósł legendami. - Jedna z nich głosi, że nie uniosła ręki w geście "Heil Hitler" - opowiada Kondraciuk. I to potwierdza zdjęcie z podium.

Polka mówi wprost: Pan też do wysokich nie należy

Ciekawiej było później. - Na własne uszy słyszałem relację Jadwigi Wajsówny, która też była na tych igrzyskach [zdobyła srebro w rzucie dyskiem - przyp. red.]. Adolf Hitler zaprosił do loży Niemki, które zajęły pierwsze i drugie miejsce. Potem powiedział: "Dajcie mi tu też tę małą Polkę". Maria odpowiedziała: "Pan też do wysokich nie należy". To był akt wyjątkowej odwagi. A to słynne zdjęcie z Hitlerem ratowało życie jej i rodzinie - podkreśla Kondraciuk.

Także późniejsza postawa Kwaśniewskiej-Maleszewskiej może uchodzić za wzór do naśladowania. Jako sanitariuszka, brała udział w obronie Warszawy we wrześniu 1930 roku. Potem działa w ruchu oporu, pomagała Żydom i Polakom, a także brała udział w Powstaniu Warszawskim. Została odznaczona m. in. Krzyżem Walecznych czy Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Po wojnie wróciła do uprawiania sportu, a potem została działaczką ruchu olimpijskiego. - Rozsiewała wokół siebie pozytywną energię, emanowała miłością do sportu, do Łodzi i do ukochanego ŁKS - podkreśla Kondraciuk.

W uroczystości wziął udział też Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, medalista olimpijski w pchnięciu kula. - To była niesamowita postać, barwna i znana z wielu anegdot. Cieszę się, że możemy uhonorować tak wspaniałą sportsmenkę - podkreślał.

