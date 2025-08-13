Partner merytoryczny: Eleven Sports

Problemy Legii Warszawa, wszystko na godziny przed meczem. Fatalne informacje

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w czwartek Legia Warszawa stanie przed ogromnym wyzwaniem odrobienia trzybramkowej straty z pierwszego spotkania z AEK Larnaka w ramach 3. rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Dokonanie tego będzie bardzo trudne, szczególnie ze względu na problemy zespołu w środku pola. Kilka słów w tym temacie zabrał sam Edward Iordanescu, szkoleniowiec drużyny.

Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Legii WarszawaFoto Olimpik/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Zdecydowanie nie tak swoją europejską przygodę wyobrażała sobie Legia Warszawa. Co prawda klub ze stolicy Polski z powodzeniem zaprezentował się w dwóch pierwszych rundach kwalifikacyjnych do fazy ligowej Ligi Europy pokonując po drodze FK Aktobe oraz Banik Ostrawa, lecz fatalnie potoczył się ostatni mecz 3. rundy z AEK Larnaka. Na Cyprze przedstawiciel Ekstraklasy rozegrał koszmarne spotkanie i uległ gospodarzom aż 1:4.

W ten sposób w czwartek, aby myśleć o awansie dalej i grze w Lidze Europy "Wojskowi" muszą wygrać co najmniej czteroma bramkami. W przypadku zwycięstwa różnicą trzech trafień do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna będzie dogrywka, a jeśli ta się dalej utrzyma, drużyny przystąpią do rzutów karnych.

Zobacz również:

Lech Poznań
Ekstraklasa

Lech reaguje po porażce w el. Ligi Mistrzów. Ważne wieści dla kibiców Ekstraklasy

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Taki wyczyn bez wątpienia będzie jednak bardzo trudny, szczególnie że zespół zmaga się z problemami zdrowotnymi w środku pola. Pewne jest, że z powodu czerwonej kartki na boisku nie pojawi się Bartosz Kapustka. Jak przyznał podczas przedmeczowej konferencji prasowej Edward Iordanescu szuka on najlepszych rozwiązań, aby w czwartek pokazać się na murawie jak najlepiej.

    - Mamy kilku kontuzjowanych zawodników, ale musimy sobie z tym poradzić. Bartosz Kapustka nie zagra w rewanżu z powodu czerwonej kartki, są też 3 - 4 problemy zdrowotne. Jestem tu, by znaleźć rozwiązania. Razem ze sztabem i zawodnikami, musimy pokazać najlepszą wersję siebie w czwartek - mówił.

    Kłopoty Legii, tuż przed pierwszym gwizdkiem

    Co więcej, pod znakiem zapytania stoi występ Juergena Elitima, który zmaga się z małymi kłopotami zdrowotnymi. Sprawa jego gry nie została jednak jeszcze przesądzona, bowiem jak tłumaczył szkoleniowiec Legii, wszystko okaże się w czwartek, na godziny przed startem spotkania.

    Z jednej strony, chcę udzielać bardzo jasnych odpowiedzi, z detalami. Z drugiej, przed nami niezwykle ważny mecz i musimy chronić niektóre informacje. Mamy dużo problemów, zwłaszcza w środku pola. Jednym z nich jest Juergen Elitim, którego bardzo nam brakuje. Jest w procesie powrotu na boisko. Zobaczymy w czwartek, czy będzie gotowy na rewanż. Brakuje nam kilku zawodników, ale musimy pozostać pozytywni i pewni siebie
    dodał.

    Do tego z gry na nieco dłuższy czas wypadł Claude Goncalves, który był przymierzany do gry w miejsce Kapustki, przez co Rumunowi brakuję pomocników. W jego opinii nieobecność Portugalczyka jest ogromną stratą.

    - Claude Goncalves to ważny zawodnik, ma fantastyczny charakter i bardzo dużą jakość, jest intensywny na boisku. Nowi piłkarze dołączyli do nas trochę później, po obozie. Zintegrowaliśmy ich, ale dalej musimy pokryć pewne pozycje. Brakuje nam graczy w środku pola. Kapustka pauzuje za czerwoną kartkę, Elitim wraca do zdrowia po kontuzji, sytuacja z Goncalvesem też sprawia nam trudności - powiedział podczas konferencji prasowej.

    Spotkanie Legia Warszawa - AEK Larnaka zaplanowano na czwartek, 14 sierpnia, a pierwszy gwizdek zabrzmi o 21:00.

    Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEOAP© 2025 Associated Press

    Zobacz również:

    Wojciech Szczęsny i Hector Fort
    La Liga

    "Jego dni są policzone". Piłkarz na wylocie z Barcelony, kluczowe wieści dla Szczęsnego

    Paweł Czechowski
    Paweł Czechowski
    Mężczyzna w średnim wieku z krótko ostrzyżonymi, siwymi włosami siedzi przy stole konferencyjnym, ubrany w sportową bluzę z logiem klubu Legia Warszawa, z mikrofonem i słuchawką w uchu, zaciska dłoń w geście podkreślenia wypowiedzi.
    Edward Iordanescu - trener Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Piłkarz w zielonej koszulce patrzący w górę ze zmęczoną lub rozczarowaną miną na tle rozmytego stadionu i tłumu kibiców
    Legia Warszawa przegrała 1:4 z AEK LarnakaLeszek SzymańskiPAP
    Bartosz Kapustka
    Bartosz KapustkaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja