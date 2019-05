Nadchodzą lepsze czasy dla Williamsa? Z Grove, gdzie mieści się siedziba zespołu, napływają dobre informacje, co powinno ucieszyć Roberta Kubicę i George'a Russella. Na zbliżający się wyścig o Grand Prix Hiszpanii team szykuje "ekscytujące" zmiany w bolidzie.

Zdjęcie Robert Kubica /AFP

Poprzedni sezon F1 był dla Williamsa słaby i wydawało się, że gorzej być nie może. Tymczasem obecny jest jeszcze gorszy. Jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w wyścigowej elicie jeszcze nie zdobył ani jednego punktu, a Kubica i Russell tracą wyraźnie nawet do przeciętnych rywali. W każdym z dotychczas rozegranych wyścigów kierowcy Williamsa zajmowali ostatnie miejsca.



Jak informuje serwis Autosport, jest szansa, że w końcu Kubica i Russell wreszcie zaczną ścigać się z rywalami, a nie tylko między sobą. Stajnia z Grove uporała się z "zaległościami produkcyjnymi", które uniemożliwiały rozwój samochodu. Na GP Hiszpanii Williams szykuje kilka aktualizacji FW42. "Od teraz powinno być łatwiej i jestem pewien, że zrobimy postępy" - skomentował Russell. "Zespół pracuje bardzo ciężko i mamy kilka ciekawych rzeczy w przygotowaniu. Nie wiem, jak bardzo pozwoli nam to zbliżyć się do rywali, ale te trudne weekendy, które mamy za sobą uczyniły nas silniejszymi. Wierzę, że w pewnym momencie odwrócimy niekorzystny trend" - dodał Brytyjczyk.



Russell nie zdradził szczegółów aktualizacji samochodu. Stwierdził jedynie, że zmiany dotyczą wielu obszarów od aerodynamiki po hamulce. "To nam pokaże kierunek, na którym powinniśmy się skupić" - podkreślił.

Reklama

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Dyrektor techniczny Williamsa Paddy Lowe nie pracuje dla zespołu od początku sezonu. Oficjalnie z przyczyn osobistych, ale według spekulacji Lowe zapłacił wysoką cenę za potężne opóźnienia. Pod jego nieobecność do zespołu dołączył współzałożyciel Williamsa Patrick Head, który ma pomóc wyjść z kryzysu. Zastępca szefa teamu Claire Williams powiedziała, że Head "działa jako przewodnik" dla inżynierów zespołu i wierzy, że wkrótce team zanotuje postęp.



"Usunęliśmy zaległości w produkcji i staramy się wprowadzić aktualizacje. Widać światełko w tunelu. Myślę, że w Chinach zanotowaliśmy delikatny postęp, ale nadal jesteśmy zdecydowanie za daleko od rywali. Ciężko pracujemy, ale jeśli ktoś myśli, że nastąpi cud lub sytuacja odwróci się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to jest w błędzie" - zaznaczyła Claire Williams.

RK

Program Grand Prix Hiszpanii:

10 maja (piątek)

11.00 - 12.30 pierwszy trening

15.00 - 16.30 drugi trening



11 maja (sobota)

12.00 - 13.00 trzeci trening

15.00 - 16.00 kwalifikacje



12 maja (niedziela)

15.10 - wyścig

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica po GP Azerbejdżanu: Trudno o "feeling" jeśli auto się nie prowadzi (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Valtteri Bottas Mercedes 87 pkt 2. Lewis Hamilton Mercedes 86 3. Sebastian Vettel Ferrari 52 4. Max Verstappen Red Bull 51 5. Charles Leclerc Ferrari 47 6. Sergio Perez Racing Point 13 7. Pierre Gasly Red Bull 13 8. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 13 9. Lando Norris McLaren 12 10. Kevin Magnussen Haas 8 Zobacz pełną tabelę