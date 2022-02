Ceremonia ważenia przed galą Babilon Boxing Show w Żyrardowie. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Materiał wideo z ceremonii ważenia przed galą Babilon Boxing Show.



Karta walk gali Babilon Boxing Show w Żyrardowie:





Walka wieczoru - 10 rund po 2 minuty w wadze muszej (do 50,8 kg):

Ewelina Pękalska (5-0) vs Egine Kayange (5-1, 3 KO)





8 rund po 3 minuty w umownym limicie do 69 kg:

Damian Kiwior (8-3-1, 1 KO) vs Yaroslav Petrychenko (2-0-1, 1 KO)







6 rund po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg):



Jan "Iron" Lodzik (7-0, 1 KO) vs TBA







6 rund po 3 minuty w wadze super piórkowej (do 59 kg):



Levan Khasaia (1-0, 1 KO) vs Ramadhan Iddi (4-0)



6 rund po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg):



Maciej Kiwior (2-1) vs Sylwester Zięba (1-0)







3 rundy po 3 minuty w K-1 w limicie do 66 kg:

Mateusz Rajewski (18-12) vs Piotr Niewiadomski (debiut)







4 rundy po 3 minuty w wadze junior średniej (do 69,8 kg):

Paweł Róg (debiut) vs Sebastian Wojtan (1-2)







Transmisja ważenia przed galą Babilon Boxing Show w Żyrardowie w Polsacie Sport News, na Polsat Box Go i na polsatsport.pl od godziny 18.00.