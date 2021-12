Artur Szpilka dla Interii: Mam dosyć boksu i ludzi, którzy w nim są. Wideo WIDEO |

- Cały czas mam oferty od zagranicznych menedżerów, żeby wrócić do ringu, ale na razie nie chcę boksować. Na razie mam dosyć boksu i ludzi, którzy w nim są. Póki co czeka mnie operacja nogi po kontuzji, której doznałem w pojedynku z Łukaszem Różańskim. Jak nie naprawię zdrowia, to nigdzie nie będę walczył. Moją pierwszą walką na 99 proc. nie będzie pojedynek bokserski - mówi w rozmowie z Interią Artur Szpilka.