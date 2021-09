Boks. Mariusz Wach dla Interii: Chcę zmazać tę zadrę. Wideo WIDEO |

Czy byłbym skłonny do rewanżu z Arturem Szpilką? Trzy lata temu, zaraz po naszej walce, gdy Szpilce dużo pomogli sędziowie byłem skłonny do rewanżu i mówiłem, że nie chciałbym za taki pojedynek nawet złotówki.



Teraz, gdyby była taka możliwość, chciałbym zawalczyć bardziej dla kibiców, chciałbym zmazać tę zadrę. Myślę, że nasz pojedynek dobrze by się sprzedał - mówi Interii Mariusz Wach. W 2018 roku Wach przegrał z Arturem Szpilką na punkty.