Kapitalny sport, zafascynował mnie. To zupełnie bezpośredni kontakt z człowiekiem i trzeba się przemóc, by uderzyć kogoś w twarz i dostać w twarz. To wymaga dużej dyscypliny – mówi Kazimierz Marcinkiewicz o swojej nowej, bokserskiej pasji. Premierem był zaledwie dziewięć miesięcy, jednak w polskiej polityce był "od zawsze".