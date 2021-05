Polsat Boxing Night 10. Jurij Kaszinski: Jestem gotowy na wojnę z Michałem Cieślakiem (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Jurij Kaszinski (20-1, 18 KO), który już w piątek zmierzy się z Michałem Cieślakiem (20-1, 14 KO) na Polsat Boxing Night 10, przyleciał do Polski. Dla Rosjanina będzie to pierwszy w karierze pojedynek poza ojczyzną.- Jestem dobrze przygotowany. Jeżeli będzie taka potrzeba, to jestem gotowy na dwunastorundową wojnę - powiedział pięściarz.