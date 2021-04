Andrzej Wasilewski dla Interii: Krzysztof Włodarczyk ma głód życia. Wideo WIDEO |

- Widziałem się wczoraj z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. Skrócił wakacje i wraca do treningów. Ma głód życia i głód boksu, choć nie wiem, co do końca siedzi w jego głowie - mówi w rozmowie z Interią prezes KnockOut Promotions, promotor Krzysztofa Włodarczyka Andrzej Wasilewski.