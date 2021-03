Albert Sosnowski dla Interii: Szpilka miał talent. Jest przykładem dla młodzieży. Wideo WIDEO |

Artur Szpilka będzie miał jeszcze jedną szansę walki, prawdopodobnie z Łukaszem Różańskim. To dla niego być albo nie być. To na pewno bardzo dobry amator, bardzo dobrze wyszkolony technicznie - mówi w rozmowie z Interią Albert Sosnowski, były pretendent to tytułu mistrz świata organizacji WBC.