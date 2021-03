Krzysztof Głowacki dla Interii: Okolie jeszcze nie wie co go czeka. Wideo WIDEO |

Ja już dwukrotnie stawałem do walki o mistrzostwo świata więc wiem co mnie czeka, on jeszcze nie. To na pewno będzie moja przewaga. Wszystko jest w moich rękach i w mojej głowie - mówi w rozmowie z Interią Krzysztof Głowacki, były dwukrotny mistrz świata w kategorii półciężkiej organizacji WBO, pretendent do tytułu mistrza świata. 20 marca Polak zmierzy się w Londynie z reprezentantem Wielkiej Brytanii Lawrencem Okolie.