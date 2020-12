Boks. Ewa Piątkowska: Występ na Polsat Boxing Night to prestiż (Polsat Sport). wideo WIDEO |

Ewa Piątkowska (14-1, 4 KO) - Róża Gumienna (0-0) to jedna z walk gali Polsat Boxing Night 9, która odbędzie się 5 grudnia. Obie panie opowiedziały o przygotowaniach do tego starcia, a była mistrzyni świata dodała, że dla pojedynku bokserskiego przerwała treningi MMA. - Występ na gali Polsat Boxing Night to prestiż - mówi Piątkowska.