Przemysław Runowski: Dużo mi dała praca z psychologiem (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Przemysław Runowski (19-1, 4 KO) - Michał Syrowatka (22-4, 7 KO) to jeden z najciekawszych pojedynków gali Polsat Boxing Night 9, która odbędzie się 5 grudnia. Choć obaj w ostatnich walkach nie zachwycili kibiców, to ich bezpośrednie starcie wywołuje ogromne emocje. O swoich przygotowaniach do sobotniego występu Runowski opowiedział przed kamerą Polsatu Sport.