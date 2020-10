Krzysztof "Diablo" Włodarczyk szczerze dla Interii o relacjach z dziećmi: Mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni. Wideo WIDEO |

Moja druga córka skończyła właśnie rok. Ten czas bardzo szybko minął. Stawia już pierwsze kroki. Jeśli chodzi o mojego osiemnastoletniego syna i sześcioletnią córkę, to nie mam z nimi zbyt dużego kontaktu z racji moich problemów. Mam jednak nadzieję, że kiedy zmienimy miejsce zamieszkania, to będzie więcej możliwości do spotkań - zdradza w rozmowie z Interią były mistrz świata federacji WBC i IBF Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.