Albert Sosnowski dla Interii: Szpilka bierze na siebie duże ryzyko. Wideo

Albert Sosnowski dla Interii: Szpilka bierze na siebie duże ryzyko.

Artur jest chętny na rewanż, to świadczy, że chce pokazać, że może był to przypadek przy pracy, każdemu się zdarza, wierzę warto, że tak było. Niech trenuje i walczy, ma sporo do udowodnienia, bierze na siebie duże ryzyko, Radczenko z kolei wie jak ze Szpilką walczyć i na pewno ten rewanż, jeżeli dojdzie do skutku będzie się cieszył sporą oglądalnością. Artur jest stosunkowo młodym zawodnikiem, potrafi ciężko trenować, odpowiednio zadbać o formę, rozstał się z promotorem Andrzejem Wasilewskim, wierzę w to, że ma wokół siebie ludzi, którzy pomogą mu rozwinąć jego karierę. Poczekajmy, kolejne miesiące będą dobrą odpowiedzią na te wszystkie pytania, mam nadzieję, że szybko dostanie propozycję rewanżu, ewentualnie zawalczenia na jakiejś gali. Czas pokaże, czy stać go jeszcze na to, aby liczyć się w jego kategorii wagowej - mówi Interii były mistrz Europy EBU oraz były pretendent do mistrzostwa świata organizacji WBC Albert Sosnowski.