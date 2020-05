Albert Sosnowski dla Interii: Liczę na Szeremetę i Głowackiego. Wideo WIDEO |

Dużo mówi się o walce Kamila Szeremety z Gołowkinem, liczę na to, że do takiej walki dojdzie, będzie to dla niego bardzo trudny pojedynek, ale nie ma nic do stracenia, może na tym tylko dobrze wyjść, takich walk się nie odmawia, trzeba brać takie wyzwania. Chciałbym, żeby doszło też do pojedynku Krzysztofa Głowackiego z Lawrencem Okolie, ta walka była już wcześniej w planach i teraz pozostały już tylko kwestie ustalenia daty. Na tych dwóch głównie zawodnikach i pojedynkach bym się skupił, chociaż ciekawie zapowiada się także rewanż Adama Kownackiego z Robertem Heleniusem, uważam, że wkrótce na największe gale zapuka także Maciej Sulęcki. Co do Michała Cieślaka, który przegrał niedawno z Ilungą Makabu, to podczas tej walki widzieliśmy różnego rodzaju perypetie, wydawało się, że jest w stanie wygrać, nie udało się, ale na pewno pozostawił po sobie dobre wrażenie, pokazał, że jest gotowy do walki z najlepszymi - mówi Interii były mistrz Europy EBU oraz były pretendent do mistrzostwa świata organizacji WBC Albert Sosnowski.