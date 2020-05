Przemysław Saleta dla Interii: W Tajlandii na koronawirusa badali tylko tubylców. Wideo WIDEO |

- Od stycznia do początku marca przebywałem po raz kolejny w Tajlandii. Pod koniec mojego pobytu, kiedy wirus szalał już na całym świecie, to tam wchodząc na przykład do dużych sklepów, na obecność koronawirusa badali tylko tubylców, obcokrajowcom nikt nie mierzył temperatury - mówi w rozmowie z Interią Przemysław Saleta.