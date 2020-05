Przemysław Saleta dla Interii: Nie chcę wchodzić do polityki. Wideo WIDEO |

- Od 2016 roku kiedy wyjechałem do Tajlandii w Polsce zmieniło się, owszem, ale na gorsze. Czego się nie tknie to śmierdzi, uważam, że dominuje nieudacznictwo, ciągłe afery, robienie pieniędzy na boku. Jednocześnie padają piękne słowa, choć przepełnione są butą i pogardą dla tych, którzy myślą inaczej, przeraża mnie to - mówi w rozmowie z Interią Przemysław Saleta.