Krzysztof "Diablo" Włodarczyk dla Interii: W boksie jedziemy na stawkach minimalnych. Wideo

Jeśli chodzi o boks, to proszę mi wierzyć, że nie mamy za bardzo z czego schodzić w kontekście stawek za walkę. Mam nadzieję, ze kiedy pandemia już się skończy, to wszystko wróci do normy i będziemy za walki w ringu zarabiać tyle co poprzednio, a może i nawet jeszcze więcej, na razie mamy naprawdę minimalne stawki - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.