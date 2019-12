Deontay Wilder spotkał się z papieżem Franciszkiem. Wideo WIDEO |

Mistrz świata wagi ciężkiej organizacji WBC odbył podróż do Rzymu, by spotkać się z papieżem Franciszkiem. Amerykański pięściarz przyznał, że był to jeden z jego życiowych celów. Wilder wręczył biskupowi Rzymu m.in. pamiątkowe rękawice bokserskie, a sam został mianowany przez papieża Sportowym Ambasadorem Pokoju. Ludzie sportu mówią o kontrowersyjnej decyzji głowy kościoła, wszak Wilder parokrotnie mówił wprost, że chciałby mieć trupa w swoim bilansie. W styczniu 2016 roku "Bronze Bomber" bardzo ciężko znokautował Artura Szpilkę, a w późniejszych wywiadach mówił, iż przez chwilę miał wrażenie, że Polak nie żyje.