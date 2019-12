Boks. Mateusz Goiński. Zrobię wszystko co w mojej mocy. Wideo WIDEO |

- Marzę o występie na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pojechać do Japonii. Póki co o swoją formę jestem spokojny, mam bardzo dobrego trenera - mówi w rozmowie z Interią reprezentant Polski w boksie Mateusz Goiński.