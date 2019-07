Boks. Iwan Juszczenko: Niedobra zmiana dla Polski. Wideo WIDEO |

- Zmiana zasad kwalifikacji olimpijskich to niedobra zmiana nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich. Dlatego, że wielu zawodników może przejść do innych kategorii - powiedział trener reprezentacji Polski w boksie Iwan Juszczenko, który jest jednak optymistą. - Mamy dobrych zawodników tylko to trzeba wszystko fajnie ułożyć - dodał.