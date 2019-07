Boks. Paweł Skrzecz o walkach Szpilki i Głowackiego. Wideo WIDEO |

- Czy Artur jest w stanie się podnieść? Czy jest w stanie boksować na normalnym poziomie? Daj Boże. Ja mu tego życzę, ale czy jego psychika to wytrzyma. Ciężko powiedzieć - powiedział wicemistrz olimpijski w boksie Paweł Skrzecz o przyszłości Artura Szpiki, który niedawno został znokautowany przez Derecka Chisorę.

Paweł Skrzecz skomentował również skandal do którego doszło na gali w Rydze podczas walki Krzysztofa Głowackiego z Mairisem Briedisem.

- Świństwo. Wykręcili Krzyśkowi numer. Z drugiej strony wyszedł brak doświadczenia i za duża ambicja. Jak się już przewrócił, to nie powinien się podnosić. Leżałby, byłaby dyskwalifikacja i święty spokój. Współczuję Krzyśkowi - stwierdził.