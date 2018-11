Pacquiao i Broner nie mogli powstrzymać śmiechu. Wideo

Manny Pacquiao i Adrien Broner stanęli twarzą w twarz przed walką 19 stycznia w MGM Grand w Las Vegas , którego stawką będzie należący do „Pac Mana” pas WBA w kategorii półśredniej. W pewnej chwili, gdy legendarny Filipińczyk zaczął prezentować swoje trofeum, Broner postanowił ściągnąć swój pasek od spodni i prezentować klamrę ekskluzywnej marki. - 19 stycznia wychodzę wygrać. Mam gdzieś pieniądze, jak powiedziałem wczoraj, będę zwycięzcą. Wiem, że obóz przeciwnika ma plany, ale przychodzę, żeby wam wszystko popsuć. Ciągle rozmawiacie o drugiej walce Pacquiao z Floydem Mayweather Jr., ale najpierw musicie mnie przezwyciężyć. On mnie nie pokona, 19 stycznia to ja będę zwycięzcą – odgraża się Amerykanin, o wiele mówiącym pseudonimie „Problem”, z racji wielu pozaringowych wybryków. Pacquiao w swoim przekazie był dużo spokojniejszy i bardziej wyważony. – Mówiąc bardzo poważnie, to będzie dobra walka. Oczywiście Broner ma rację, że najpierw muszę pokonać jego przed pojedynkiem z Floydem Mayweatherem. Tą nadchodzącą walką chcę udowodnić fanom boksu, że Manny Pacquiao jest nadal groźny. Moja podróż trwa nadal – powiedział czempion.