Czerkaszyn o warsztacie Usyka: Mistrz świata nie robi zwykłej siłowni

- To jest tytan pracy i żyjąca legenda. Ten człowiek jest otwarty, skromny, szczery i pomocny. Ale wszystko poświęca treningom. Zaczynaliśmy o 5 rano. Godzina ćwiczeń kardio, rower, bieg. Wszystko, co może pobudzić. O 12 pływaliśmy przez około dwie godziny, a o 17 były już sparingi. Ten człowiek zaczyna je dziewięć tygodni przed walką, to mnóstwo czasu, zwykle zaczynają na miesiąc przed. Byłem pod wrażeniem. Ma urozmaicone treningi, dużo ćwiczeń na koordynacje. Podrzuca piłki, żongluje, bawi się monetami, ale w tym wszystkim jest koncentracja. Mistrz świata nie robi zwykłej siłowni, ćwiczy z kettlami, ale to wszystko - wyjawił Czerkaszyn.