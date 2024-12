Wołodymyr Zełenski z bardzo mocną odezwą po walce Usyk - Fury

Podczas gdy fakty są takie, iż tuż po zakończeniu tego pojedynku wielu miało jedną obawę: "czy sędziowie 'bliskość' walki nie wykorzystają do tego, by niesprawiedliwie wskazać Fury'ego, dając nam w niedalekiej przyszłości trzecią walkę, czyli domknięcie trylogii". Na szczęście tym razem żaden arbiter nie zrobił numeru i po wysłuchaniu werdyktu można było przyklasnąć. Osobiście bliżej mi było do werdyktu 115:113 dla Usyka, ale rozjemcy zapisali jeszcze jedną rundę na konto giganta z Ukrainy i zgodnie wytypowali 116:112. To ważne, bo po pierwszej walce mieliśmy niejednogłośne zwycięstwo herosa z Symperopolu, a teraz - patrząc trzeźwym okiem - nic nie podlega dyskusji.