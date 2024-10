Kolejna gala boksu olimpijskiego z cyklu Suzuki Boxing Night za nami, w Żyrardowie odbyła się trzydziesta edycja turnieju pod tym szyldem. Do ringu wszedł między innymi młodszy brat Macieja Sulęckiego, pretendenta do tytułu mistrz świata organizacji WBO w wadze średniej, czyli Paweł Sulęcki. 21-latek górował nad Sharifim Mojtabą, a po pojedynku stanął przed kamerą i odniósł się do sprawy Julii Szeremety, która rozemocjonowała całą sportową Polskę.