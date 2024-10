Julia Szeremeta zabrała rękawice i wyjechała z Polski. Znamy jej plany

Julia Szeremeta na walizkach. Nie ma jej w Polsce

Młodzi pięściarze i pięściarki z całego świata zjechali się do Budvy, by wziąć udział w organizowanych przez IBA młodzieżowych mistrzostwach świata. Polska drużyna wystawiła silną ekipę, ale na liście startowej nie ma Julii Szeremety. Srebrna medalistka z Paryża ma zamiar wystąpić oficjalnie dopiero na mistrzostwach kraju.

Co w takim razie robi w Budvie? Podobnie jak w przypadku młodzieżowych mistrzostw Europy w Sofii, Szeremeta ma parę zadań do wykonania. Najważniejszym z nich jest kibicowanie i wspieranie na miejscu biorących udział w zawodach kolegów i koleżanek z kadry. To jednak nie wszystko.