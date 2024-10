Zapadła ważna decyzja. Szeremeta już to wie, nie było żadnego sprzeciwu

Boks od dobrych kilkunastu tygodni mocno zyskał na znaczeniu w kraju nad Wisłą . To przede wszystkim zasługa Julii Szeremety, która na igrzyskach w Paryżu sprawiła kibicom niemałą niespodziankę. Polka w stolicy Francji zdobyła pierwszy dla polskiej "szermierki na pięści" medal olimpijski w XXI wieku. Młoda pięściarka dotarła aż do finału. W boju o złoto uległa faworyzowanej Lin Yu-Ting .

Chełmianka po powrocie do kraju nieustannie podkreśla, że jej sukces to efekt skutecznych działań Polskiego Związku Bokserskiego. Bohaterka niedawnej najważniejszej imprezy czterolecia chętnie współpracuje z działaczami i kiedy tylko może pojawia się na wydarzeniach przez nich organizowanych. Choćby ostatnio wraz z kadrą narodową wybrała się na młodzieżowe mistrzostwa Europy do Bułgarii, by w przerwach od sparingów dopingować swoje koleżanki z reprezentacji.