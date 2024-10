Najpierw rosyjskie starcie, a teraz takie wieści. "Tak szybko jak to możliwe"

Boks. Artur Bietierbijew jest niepokonany na zawodowym ringu

Co prawda Bietierbijew wcześniej mówił, że jedynym sposobem, aby zmierzył się z Alvarezem jest posiadanie przed niego pasa, który by go interesował, co w tym momencie nie występuje, ale wiadomo, że w boksie najważniejsze są pieniądze, a te przy tej walce mogą być naprawdę ogromne.