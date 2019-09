Jarosław Iwanow (57 kg) przegrał 2:3 z Brazylijczykiem Douglasem De Andrade w 1/32 finału bokserskich mistrzostw świata w Jekaterynburgu.

Trzej sędziowie, który typowali przewagę De Andrade, punktowali 29:28, zaś Australijczyk i Rumun przyznali wszystkie rundy (30:27) Polakowi.

We wtorek swoje walki w 1/32 finału przegrali Mateusz Goiński (81 kg) i Michał Soczyński (91 kg).

W czwartek rywalem Mateusza Polskiego (63 kg) będzie Holender Enrico Lacruz.

Od 1/16 finału rywalizację rozpoczną Filip Wąchała (69 kg) i Bartosz Gołębiewski (75 kg).