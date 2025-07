Antyimigrancki transparent w Warszawie. Polonia reaguje, obszerny wpis klubu

W czasie niedzielnego meczu Polonii Warszawa z GKS Tychy kibice "Czarnych Koszul" rozwinęli transparent z antyimigranckim hasłem. Stołeczny klub w poniedziałek opublikował oświadczenie, w którym zdecydowanie potępił to zachowanie, określając je rasistowskim. Zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które się go dopuściły. "Warszawa to miasto kosmopolityczne i europejskie - i taki klub chcemy wspólnie budować: otwarty na wszystkich!" - czytamy.