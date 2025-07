Lewandowski bliski przejścia do historii. Hiszpan był pierwszy, stało się w Barcelonie

Wyjątkowy moment wydarzył się w kampanii 2009/10. I nie byłby możliwy, gdyby nie dobra postawa FC Barcelona w poprzednim sezonie. 38-latek wraz z kolegami grał wtedy na aż sześciu frontach. Fani podziwiali go w akcji w: La Lidze, Lidze Mistrzów, Pucharze Króla, Klubowych Mistrzostwach Świata, Superpucharze Hiszpanii oraz Superpucharze UEFA . W każdych z tych sześciu rozgrywek strzelił po co najmniej jednym golu i stał się zarazem pierwszym zawodnikiem, który dokonał tego wyczynu.

W stolicy Katalonii z osiągnięcia dumni są do dziś. Parę lat temu na stronie klubowej pojawił się wspominkowy materiał. Jak wyglądała droga do zapisania się w historii futbolu? "Rekordowa seria skrzydłowego w sezonie 2009/10 rozpoczęła się w sierpniu na San Mamés w meczu o Superpuchar Hiszpanii, strzelając gola przeciwko Athletic Bilbao. Niecały tydzień później w Monako Pedro strzelił zwycięskiego gola w dogrywce przeciwko ukraińskiemu Szachtarowi Donieck " - czytamy na łamach "FCBarcelona.com".

To rzecz jasna nie był koniec. "Później tego samego roku trafił do siatki w Lidze Mistrzów przeciwko Dynamo Kijów, Almeríi w La Liga i Cultural Leonesie w Pucharze Króla. W Abu Zabi podczas KMŚ Pedro przyczynił się do ukoronowania wymarzonego roku zarówno dla siebie, jak i dla drużyny " - dodano w artykule z maja 2020. Na prestiżowej liście Pedro długo nie pobył samemu. W sezonie 2011/12 dołączył do niego Leo Messi, a jakżeby inaczej, w barwach FC Barcelona.

Argentyńczyk zrobił to jeszcze w bardziej spektakularnym stylu. Do 50 bramek w La Lidze dorzucił on 14 w Lidze Mistrzów, 3 w Pucharze Króla, 2 w Klubowych Mistrzostwach Świata, 3 w Superpucharze Hiszpanii oraz jedno trafienie w Superpucharze UEFA. Bliski dołączenia do wspomnianych piłkarzy także był Robert Lewandowski, tuż po przyjściu do stolicy Katalonii. Polak miał sporego pecha, bo w kampanii 2022/23 strzelał w pięciu rozgrywkach. Trafienia zabrakło mu w KMŚ. "Blaugrana" jednak nie brała w nich udziału.