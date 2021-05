Artur Szpilka rzeszowskiej gali z całą pewnością nie będzie mógł zaliczyć do udanych. Mimo niezłego początku został już w pierwszej rundzie znokautowany przez starszego i mniej znanego Łukasza Różańskiego. Wielu ekspertów uważa, że dla "Szpili" to może być koniec poważnego boksu, bo kilka porażek sprawiło, że jego notowania poleciały mocno w dół.



Mimo to Szpilka cały czas może liczyć na wiernych fanów. Pokazali to, witając boksera wracającego z gali w Rzeszowie. Nie zabrakło rac i transparentów "Team Szpila" oraz "Jesteśmy z tobą!". Pochodzący z Wieliczki pięściarz pochwalił się filmikiem z tego powitania na swoim profilu na Instagramie.





