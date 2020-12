​- Jestem najlepszy na świecie - powiedział po wykonanej robocie mało skromnie, ale mając ku temu podstawy Saul Alvarez (54-1-2, 36 KO), który pokonując wyraźnie na punkty Calluma Smitha (27-1, 19 KO) sięgnął po pasy WBC i WBA kategorii superśredniej.

- W pierwszej rundzie chciałem sprawdzić, co on wniesie do ringu i co mi zaproponuje. Potem pokazałem kim i czym jestem w ringu. Mierzę się z najlepszymi i nikogo nie unikam. Jeśli Gołowkin zgodzi się na trzecią walkę, ja również się zgodzę. Udowodniłem już, że walczę tylko z najlepszymi. Chciałbym też zunifikować dwa pozostałe pasy tego limitu - dodał "Canelo".

- On był dziś po prostu lepszy. Alvarez jest mądry, sprytny i cały czas zastawia na ciebie małe pułapki. Przez to rywal cały czas pozostaje napięty i zastanawia się co dalej. "Canelo" jest bardzo dobrym zawodnikiem, choć jestem też trochę zawiedziony własną postawą. On ma świetną defensywę, lecz zaskoczył mnie jego lewy prosty - powiedział po wszystkim zdetronizowany Anglik.

Po ostatnim gongu sędziowie jednogłośnie wskazali na Meksykanina, punktując jego przewagę w stosunku 117:111 i dwukrotnie 119:109.

