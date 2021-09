Adam Kownacki zapowiada: Pokażę światu

Boks

- Wygrana w tym pojedynku sprawi, że znów będę w dobrym miejscu i pokażę światu, że to, co stało się ostatnio, było tylko wypadkiem przy pracy - mówi Adam Kownacki (20-1, 15 KO), który 9 października na gali Fury vs Wilder III wyjdzie do rewanżu z Robertem Heleniusem (30-3, 19 KO).

