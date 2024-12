Trzeci z rzędu wygrany turniej Roland Garros, a czwarty ogółem, do tego cztery trofea rangi WTA 1000 oraz brązowy medal igrzysk olimpijskich. Za Igą Świątek kolejny rok pełen sukcesów i licznych nagród. Wszystko to mogło jednak zostać przykryte przez informacje, jakie opublikowano 28 listopada. To wtedy okazało się, z czym mierzyła się raszynianka przez 2,5 miesiąca, od zakończenia US Open. 23-latka musiała udowodnić, że niedozwolona substancja, którą wykryto w jej organizmie podczas próbki z 12 sierpnia, znalazła się przez przypadek. Dzięki wsparciu najbliższych nasza najlepsza tenisistka szybko zdobyła przekonujące dowody na to, że źródłem problemu był zanieczyszczony lek z melatoniną.

