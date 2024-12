"As Sportu 2024". Plebiscyt Interii w liczbach

Iga Świątek zatriumfowała w plebiscycie "As Sportu 2024". Okazała się najlepsza w oczach Czytelników Interii już po raz trzeci z rzędu i tym razem w finale pokonała Aleksandrę Mirosław. Cała tegoroczna edycja naszej zabawy cieszyła się Państwa wielkim zainteresowaniem. Łącznie we wszystkich fazach współzawodnictwa oddano ponad 685 tys. głosów - i za to niesamowite zaangażowanie serdecznie dziękujemy!

