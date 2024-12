Aryna Sabalenka już po pierwszym starciu w Abu Zabi. Trzy zmarnowane meczbole liderki

Każdy mecz WTL składa się z czterech setów - dwa z nich to pojedynki singlowe, a pozostałe - w grze podwójnej. Dany mecz wygrywa zespół, który zdobędzie więcej gemów w trakcie rozegranych setów. Do finału zmagań, w których biorą udział w sumie cztery drużyny, awansują dwie ekipy, które zdobędą najwięcej gemów w bezpośrednich potyczkach w fazie zasadniczej. Istnieje także możliwość rozegrania tzw. super shootoutu - w momencie, gdy przegrywająca ekipa zgarnęła ostatni set. Wówczas toczy się rozgrywka do 10 wygranych punktów przy stanie 9-9 rozgrywana jest decydująca akcja). Zwycięzca super shootout'u otrzymuje gema oraz dodatkowe dwa punkty za triumf w tej batalii.