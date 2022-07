Iga Świątek i Przyjaciele zagrali dla Ukrainy. Zebrana kwota robi wrażenie!

To było wielkie święto tenisa. Kibice mogli zobaczyć na żywo w akcji najlepszą obecnie tenisistkę na świecie oraz byłą wiceliderkę rankingu WTA. Gościem specjalnym wydarzenia był legendarny ukraiński piłkarz Andrij Szewczenko, mecze sędziowała najlepsza tenisistka z Ukrainy Elina Svitolina. Spotkanie z trybun oglądała Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Agata Kornhauser-Duda wraz z dziećmi z fundacji Eliny Svitoliny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kort centralny Narodowego Centrum Tenisa im. Lecha Kaczyńskiego. Prezes PZT dla Interii. Wideo INTERIA.TV

W pokazowym secie singla między Igą Świątek i Agnieszką Radwańską, lepsza okazała się była już tenisistka wygrywając 6:4. Nie wynik sportowy był jednak tego dnia najważniejszy. Wydarzenie „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy” zorganizowano przede wszystkim po to, by zwrócić uwagę świata na trwającą w Ukrainie wojnę oraz zebrać środki na bezpośrednią pomoc dzieciom i nastolatkom cierpiącym w wyniku agresji Rosji na kraj naszych wschodnich sąsiadów.

Reklama

Iga Świątek: Byłam bardzo wzruszona

Pomoc zorganizowana została za pośrednictwem trzech organizacji, oficjalnego funduszu pomocowego Ukrainy United 24, Fundacji Eliny Svitoliny oraz UNICEF Polska.

- Od początku wybuchu wojny moja motywacja do organizacji tego wydarzenia była wciąż tak samo wysoka. Wiem, że pamięć społeczna jest krótka, dlatego chcieliśmy zrealizować ten pomysł, aby przypomnieć światu, że wojna w Ukrainie się nie skończyła. Mieliśmy na to niecałe cztery miesiące, więc jestem tym bardziej wdzięczna, że to zrobiliśmy. Widząc TAURON Arenę pełną kibiców, którzy tak dobrze się bawili, i patrząc na zaangażowanie zawodników, byłam bardzo wzruszona. Myślę, że wykonaliśmy zadanie wspólnej pomocy przez tenis i pokazaliśmy, jak wielką społeczną siłę ma sport - mówi Iga Świątek, podsumowując event „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”.

Iga Świątek i Przyjaciele zebrali 2,5 miliona złotych dla Ukrainy

Dzięki organizacji wydarzenia udało się zebrać łącznie 2,5 miliona złotych. 500 tysięcy złotych przekazała rodzina Johnsonów i Fundacja New York Jets bezpośrednio do United 24, środki wykorzystane zostaną na pomoc medyczną dzieciom na terenie Ukrainy. 1,5 miliona to wkład bezpośrednio od kibiców, którzy zakupili bilety na event oraz specjalne eventowe koszulki firmy ASICS. Kolejne pół miliona zebrano podczas aukcji charytatywnych z zawodnikami po meczu.

Iga Świątek zapowiedziała już, że w najbliższych tygodniach odbędą się jeszcze internetowe aukcje charytatywne ważnych dla niej przedmiotów. Szczegóły będzie można wkrótce znaleźć w social mediach najlepszej tenisistki świata.

- Iga i Przyjaciele było wydarzeniem, które dało wszystkim radość. Poprzez tenis pokazało siłę sportu, który łączy ponad podziałami w pomaganiu sobie nawzajem. Ukraino, bądź silna. Razem jesteśmy silniejsi, także z naszymi Przyjaciółmi - Igą Świątek, Agnieszką Radwańską i Martynem Pawelskim oraz innymi Polakami na pokładzie. Chcę podziękować każdej osobie, która wsparła oficjalną platformę fundraisingową powołaną przez Prezydenta Zełenskiego - United 24. Dziękuję za pomoc Ukrainie. Wojna się jednak nie skończyła, pamiętajmy o tym - podsumowała wydarzenie Elina Svitolina, sędzia meczu charytatywnego.

Zbigniew Czyż