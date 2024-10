- Jak wiecie, co roku świętuję Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku obchodzimy go pod hasłem zdrowia psychicznego w miejscu pracy - rozpoczęła swój wpis Iga Świątek.

Tenis. Iga Świątek zdecydowała się na szczodry gest

- To temat dość ciekawym, ponieważ ja sama wychowałam się w świecie, który nastawiony jest na jak najlepszy "performance", na osiąganie celów i jak najlepszych wyników. Myślę, że macie podobnie. Więc na pewno większość z nas pracuje w środowisku, które jest trochę stresujące. Ważne jest, by nauczyć się z tym radzić. Wiedzieć, co jest dla nas najlepsze gdy chcemy zwolnić, złapać perspektywę, złapać dystans. Dla mnie najważniejszy jest kontakt z naturą, spotkania ze znajomymi i koleżankami, które nie mają do końca nic wspólnego ze sportem. Dzięki nim mogę złapać perspektywę i porozmawiać o innych tematach, którymi nie zajmuję się na co dzień - stwierdziła Iga Świątek.