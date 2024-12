Sabalenka prowadziła już 5:0, wtedy Rybakina zaczęła gonić. Skończyło się udanym rewanżem

Później znów zobaczyliśmy na korcie Sabalenkę i Rybakinę, ale tym razem podczas starcia w singlu. Doszło do rewanżowego pojedynku za ich batalię w ostatniej kolejce fazy grupowej podczas tegorocznego WTA Finals w Rijadzie . Wówczas niespodziewanie lepsza okazała się Jelena, dla której było to jedyne zwycięstwo podczas tamtych rozgrywek. Teraz Aryna dostała szansę na zmazanie tamtej porażki.

Szalony mecz Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Niebywała zmiana sytuacji w trakcie seta

Rybakina była zupełnie nieobecna na początku batalii, jakby została myślami w szatni, do której udała się po zakończonym deblu. W pewnym momencie zrobiło się już 5:0 dla Sabalenki i wydawało się, że pojedynek potoczy się zaskakująco szybko. Wtedy Jelena zdobyła swojego pierwszego gema i... zaczęła nieśmiałą pogoń za liderką rankingu WTA. Rozluźniła się, a Białorusinka - wręcz przeciwnie. Zupełnie nie dało się wyczuć, że to towarzyskie starcie.

Reprezentantka Kazachstanu dokładała kolejne "oczka" na swoje konto, wykorzystywała break pointy. I zaczęło się robić coraz ciekawiej. W dziesiątym gemie serwowała po wyrównanie stanu rywalizacji. Wtedy pojawiły się meczbole po stronie Aryny, ale ostatecznie zrobiło się 5:5. Dwa gemy później pojawiły się kolejne szanse dla Białorusinki, ale o losach meczu zdecydował tie-break. Rybakina miała już po swojej stronie wynik 3-1. Od tego momentu przegrała jednak sześć akcji z rzędu i tym samym to mistrzyni US Open cieszyła się z wygranej 7:6(3).

Zasady turnieju: Każdy mecz WTL składa się z czterech setów - dwa z nich to pojedynki singlowe, a pozostałe - w grze podwójnej. Dany mecz wygrywa zespół, który zdobędzie więcej gemów w trakcie rozegranych setów. Do finału zmagań, w których biorą udział w sumie cztery drużyny, awansują dwie ekipy, które zdobędą najwięcej gemów w bezpośrednich potyczkach w fazie zasadniczej. Istnieje także możliwość rozegrania tzw. super shootoutu - w momencie, gdy przegrywająca ekipa zgarnęła ostatni set. Wówczas toczy się rozgrywka do 10 wygranych punktów przy stanie 9-9 rozgrywana jest decydująca akcja). Zwycięzca super shootout'u otrzymuje gema oraz dodatkowe dwa punkty za triumf w tej batalii.