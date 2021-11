NA ŻYWO Gala FEN 37 -Energa Fight Wrocław WIDEO |

Dwie pierwsze walki gali Olech-Całkowski oraz Kowalski-Żgela dostępne za darmo. Dostęp do całej gali na https://fen.polsatboxgo.pl.

Po raz pierwszy we Wrocławiu aż cztery pojedynki o pas mistrzowski: Rębecki-Ospiyan, Zadora-Hunanyan, Bajor-Szewczyk, Oleksiejczuk-Akhmedov. Ponadto pojedynki Ponadto pojedynki Zieliński-Dusza, Bielski-Kuberski, Joniak-Chotenovsky, Nalepka-Gujwan.

Transmisja gali FEN 37 w systemie PPV w Polsat Box i usłudze Polsat Box GO.



