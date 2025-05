Oto największa pasja Mike'a Tysona. Miesięczne wydaje na nią 400 tys. dolarów

20 - tyle lat miał Mike Tyson, kiedy pierwszy raz w karierze sięgał po mistrzostwo świata wagi ciężkiej w boksie. Do tej pory nikt nie pobił jego rekordu. Amerykanin jest także dwukrotnym mistrzem świata wszechwag wśród zawodowców. W swoich pierwszych 19. walkach każdego rywala rozbijał przed czasem. Jest również pierwszym zawodnikiem wagi ciężkiej, który jednocześnie posiadał pasy WBA, WBC i IBF.

Profesjonalną karierę Tyson zakończył w 2005 roku po porażce z Kevinem McBridem w Waszyngtonie. Mało kto spodziewał się, że 19 lat później kolejny raz zobaczymy go w ringu. W listopadzie zeszłego roku legendarny pięściarz stoczył pokazową walkę z Jakiem Paulem. Popularny infoluencer zwyciężył po jednogłośnej decyzji sędziów. "To jedna z tych sytuacji, kiedy przegrałeś, ale i tak wygrałeś. Jestem wdzięczny za ostatnią noc. Nie żałuję, że po raz ostatni stanąłem na ringu. Prawie umarłem w czerwcu. Miałem 8 transfuzji krwi. Straciłem połowę krwi i 25 funtów (11,25 kg - red.) w szpitalu i musiałem walczyć o zdrowie, aby wejść do ringu, więc wygrałem" - pisał Mike Tyson w mediach społecznościowych niedługo po pojedynku. Reklama

Reklama Jan Zieliński/Sander Gille - Marcelo Arevalo/Mate Pavic. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Mike Tyson uwielbia gołębie. "Uczą nas, jak ważne jest współczucie"

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że twardziel, taki jak Mike Tyson, pasjonuje się jedynie szybkimi samochodami i innymi luksusami. Ale nic bardziej mylnego. Już od dzieciństwa jego największym hobyy są... gołębie. Ptaki te stały się odskocznią od trudnego dzieciństwa, które przeżywał na niebezpiecznych ulicach w dzielnicy Brownsville w Brooklynie (Nowy Jork). W wielu wywiadach amerykański pięściarz podkreślał, jak istotnym elementem jego życia jest miłość do gołębi.

- Zajmowałem się gołębiami od 8 czy 9 roku życia - przyznał pięć lat temu w rozmowie z z Tonym Robbinsem. Kiedy Tyson był dzieckiem, jeden z jego kolegów ukradł mu ukochanego ptaka. Przyszły mistrz świata błagał, aby złodziej zwrócił mu to, co do niego należy, jednak ten... urwał gołębiowi głowę i rzucił pod nogi właściciela. - To był pierwszy raz, kiedy kogoś uderzyłem - opowiadała "Bestia" w jednym z wywiadów. W kolejnych latach legendarny bokser poznał kobietę, która zabiła, ugotowała i zjadła gołębia. Ich związek nie potrwał zbyt długo. - To nie było w porządku, dlatego już nie jesteśmy razem - skwitował, cytowany przez amerykańskie media. Reklama

Z ich informacji wynika również, że w ostatnich latach Tyson potrafił wydawać nawet 400 tys. dolarów miesięcznie na hodowlę gołębi. Ponoć swego czasu w jego gołębniku latało około tysiąc sztuk. Co więcej, w wywiadzie dla Cesara Millana (główna postać programu "Zaklinacz psów") przyznał, że "za gołębia mógłby wydać nawet dwa miliony dolarów".

Kocham gołębie od małego. Uczą nas, jak ważne jest współczucie ~ pisał Tyson w mediach społecznościowych w 2022 roku.

Pasja Amerykanina na początku listopada 2023 roku zaprowadziła go nawet do... dziesięciotysięcznej Piątnicy nieopodal Łomży. Tyson osobiście przyleciał do Polski, aby dobić targu z lokalnym hodowcą gołębi. Jego wizyta szybko stała się wielkim wydarzeniem, które podchwyciły media. - Dałem stosowne ogłoszenie w internecie o sprzedaży 100 sztuk "siwych murzynów" po 10 zł za sztukę. Odezwał się detektyw z Warszawy i poinformował, że osoba światowej sławy chciałaby te gołąbki kupić [...] Po 2 tygodniach zadzwonił detektyw i poinformował, że w niedzielę przylecą goście z Ameryki i prosto z lotniska przyjadą do mnie. Pomyślałem, że to może Tyson, ale od razu stwierdziłem, że to chyba niemożliwe - opowiadał w rozmowie z "Faktem" pan Wiesław, od którego ptaki chciał kupić Mike Tyson. Reklama

Mike Tyson / Alberto Gandolfo/NurPhoto / AFP

Mike Tyson / AFP