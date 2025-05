Głośno po występie Steczkowskiej na Eurowizji. Mówią tylko o... Hurkaczu

Hubert Hurkacz po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi pod koniec kwietnia powrócił do rywalizacji na arenie międzynarodowej. W Madrycie Polak zaliczył bolesny falstart. W drugiej rundzie przegrał on bowiem z Francuzem Benjaminem Bonzim 4:6, 5:7. Ta niespodziewana porażka nie załamała jednak naszego gwiazdora, który w Rzymie rozpoczął zmagania z przytupem. Na starcie pokonał on Hiszpana Pedro Martineza, a następnie odprawił z kwitkiem Marcosa Girona ze Stanów Zjednoczonych. Reklama

We wtorkowe popołudnie Hurkacz poszedł za ciosem i po trzysetowej batalii - dwukrotnie z resztą przerywanej z powodu deszczu - wyeliminował z turnieju Jakuba Mensika. Polak wygrał to spotkanie 7:6(5), 4:6, 7:6(5), a po triumfie nie krył swojego szczęścia. Kilka godzin po triumfie nad Czechem o wrocławianinie niespodziewanie znów zrobiło się głośno. A to wszystko za sprawą... 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbywa się właśnie w szwajcarskiej Bazylei.

Reklama Hubert Hurkacz - Jakub Mensik. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Hubert Hurkacz na Eurowizji? Kibice aż zaniemówili. Łudzące podobieństwo

We wtorkowy wieczór rozpoczęła się tegoroczna edycja Eurowizji. W pierwszym półfinale zaprezentowała się Justyna Steczkowska z utworem "Gaja", a na scenie towarzyszyli jej tancerze - Krzysztof Jagodziński, Piotr Musiałkowski, Kuba Walica oraz Milena Zdzuj. Występ reprezentacji Polski w Bazylei śledzili także fani tenisa, którzy niespodziewanie wywołali do tablicy... Huberta Hurkacza. Ich zdaniem jeden z tancerzy Steczkowskiej jest łudząco podobny właśnie do naszego tenisisty. Reklama

"Mam łzy w oczach, gdy myślę ile Hubi rzeczy dokonał ostatnimi czasy, naprawdę. Przerwany mecz z gościem, który wygląda jak syn Muchovej, dwa tie-breaki, potem szybki transport do Bazylei i jeszcze finał po cudownym tańcu. Hubi jesteś niesamowity" - skomentowała jedna z internautek z przymrużeniem oka.

"Chcecie mi powiedzieć, że to nie jest Hurkacz?", 'Naprawdę myślałam, że to on" - takie komentarze pojawiły się jeszcze na platformie X.

Tymczasem Hubert Hurkacz cieszy się z awansu do ćwierćfinału turnieju ATP 1000 w Rzymie. Na tym etapie rywalizacji Polak zmierzy się z Amerykaninem Tommym Paulem. Mecz zaplanowano na czwartek, 15 maja.

Hubert Hurkacz / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP / AFP

Hubert Hurkacz / Lillian SUWANRUMPHA / AFP / AFP