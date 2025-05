Michał Winiarski podjął ostateczną decyzję. Jest lista, wielka niespodzianka

Michał Winiarski to jeden ze szkoleniowców, który z powodzeniem łączy pracę w klubie i kadrze. Z Aluron CMC Wartą Zawiercie po raz drugi z rzędu dotarł do finałów PlusLigi, ostatecznie przegrywając rywalizację o złoto z Bogdanką LUK Lublin .

Z reprezentacją Niemiec również osiągnął sukces - po 12 latach drużyna wróciła na igrzyska olimpijskie. Co więcej, w Paryżu pokazali się z dobrej strony. Dotarli do ćwierćfinału, w którym w kontrowersyjnych okolicznościach przegrali 2:3 z późniejszymi mistrzami, czyli reprezentacją Francji. Taka postawa drużyny sprawiła, że Niemcy przedłużyli współpracę z Winiarskim do kolejnych igrzysk , a były siatkarz zaczął być wymieniany jako możliwy następca Nikoli Grbicia w roli trenera polskiej kadry.